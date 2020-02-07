Члены банды «решальщиков» переругались между собой и стали фигурантами дела

Члены банды «решальщиков», оказывающих за деньги помощь клиентам в решении проблем с различными государственными ведомствами, переругались между собой и стали фигурантами уголовного дела. Их обвиняют в вымогательстве, сообщает «Росбалт».

По данным агентства, в преступную группировку входили бывший сотрудник УВД САО Москвы Алексей Захаров, его друг сотрудник органов внутренних дел Сенга Кичиков (Александр), Антон Орлов, с которым Захаров познакомился, отбывая наказание в тюрьме, а также хозяин автосервиса Федор Останин. Вместе с последним Захаров и остальные члены банды составляли фиктивные документы об угоне дорогих иномарок и впоследствии требовали деньги у страховых организаций. В задачи Захарова входило договориться о возбуждении соответствующих дел об угоне в ОМВД по районам Бибирево, Отрадное, Алтуфьево или другим.

Однако в ОВД по району Алтуфьево отказали в возбуждении очередного дела и даже начали расследование. На этом фоне отношения между «решальщиками» начали обострятся. В ходе очередной встречи выяснилось, что Кичиков, Орлов и Останин объединились против Захарова, заявив, что тот якобы прикарманивает большую часть денег. Также они усомнились в том, что мужчина передает полицейским деньги за возбуждение дел, как было условлено ранее.

Члены банды решили изгнать Захарова, взыскав с него 5,2 миллиона рублей. Они решили, что бывший сотрудник УВД продаст свои автомобили, заложит квартиру и вернет им украденные средства. Орлов вместе с Захаровым отправился к родственникам последнего, чтобы те подписали бумаги, необходимые для получения кредита под залог квартиры. Семья «решальщика» поняла, что что-то не так и обратилась в полицию.

В настоящее время все фигуранты дела задержаны, они обвиняются в вымогательстве. Захаров дал показания, подробно рассказав о деятельности банды.

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