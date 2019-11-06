Член банды охотников на покупателей должностей умер перед освобождением

Уроженец Чечни Султан Сигаури, осужденный в России по делу «решальщиков», скончался в одной из колоний Тульской области 3 ноября — за два дня до своего предполагаемого освобождения по состоянию здоровья. Об этом в среду, 6 ноября, сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник.

Уточняется, что у Сигаури уже давно наблюдались проблемы со здоровьем: отнимались руки и ноги. Однако врачи не смогли установить причину проблемы, предположив, что у осужденного какое-то неврологическое заболевание. В связи с этим были собраны все необходимые документы для его освобождения.

«Росбалт» называет смерть Сигаури подозрительной и в связи с этим приводит случаи смерти других уроженцев Кавказа в колониях от тяжелых заболеваний. Среди них Юсуп Темерханов, осужденный за убийство полковника Юрия Буданова, и Лом-Али Гайтукаев, отбывавший наказание за организацию расстрела Анны Политковской.

Сигаури был участником банды «решальщиков», выдававших себя за сотрудников администрации президента России. Они предлагали высокие должности, а также дорогостоящие контракты чиновникам и бизнесменам. После этого преступники выманивали своих жертв за границу и убивали.

Следствие вышло на мошенников после их неудачной попытки убить украинскую бизнесвумен Татьяну Бальзамову, которой ранее они предложили войти в бизнес по транзиту российского газа через Украину. Женщина заплатила преступникам 20 миллионов евро наличными. После этого «решальщики» наняли киллера, чтобы убить Бальзамову, однако ей удалось спастись. Она приехала в Москву и рассказала правоохранительным органам о случившемся.

Жертвой «решальщиков» стал и бывший гендиректор компании «Саратовстройстекло» Михаил Ланин, который передал им 84 миллиона рублей за должность в центральном аппарате МВД. Его убили в 2011 году во Франции, куда он прилетел вместе со своей подругой, чтобы купить недвижимость. В аэропорту их встретили Руслан Берсанов и Язид Арсалиев, которые также входили в группировку. Они отвезли пару в город Вильпент, где застрелили бизнесмена и ранили его спутницу. Женщина выжила и впоследствии описала нападавших полицейским. Кроме Сигаури, Берсанова и Арсалиева по делу проходил Бадрудин Каимов. Двое последних избежали наказания, Берсанова приговорили к 20 годам заключения в колонии, Сигаури отбывал тюремный срок по другому делу.

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