Курьера Delivery Club заподозрили в попытке изнасилования клиентки

В Санкт-Петербурге полицейские задержали курьера Delivery Club, подозреваемого в попытке изнасилования клиентки. Об этом в среду, 25 декабря, сообщает «Фонтанка».

По информации издания, заявление на доставщика еды написала студентка Петербургского колледжа телекоммуникаций. Девушка рассказала о том, что вечером 22 декабря курьер привез заказ в ее квартиру на Малой Балканской улице и попытался ее изнасиловать. Студентка оказала сопротивление, и молодой человек ушел.

Задержанному курьеру 21 год, известно, что он приехал в Россию на работу несколько месяцев назад. В отношении него возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера, ему грозит от трех до шести лет лишения свободы.

Ранее в декабре московский таксист изнасиловал клиента, ехавшего из бара. 18-летний потерпевший уснул в машине и проснулся в момент, когда водитель стал совершать над ним насильственные действия.

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