Российского таксиста заподозрили в изнасиловании пассажира

Жителя Орска после посещения одного из московских баров изнасиловал таксист. Об этом он рассказал в отделе полиции, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, молодой человек распивал спиртное в баре на Покровском бульваре, после чего вызвал такси и сел в машину, номер которой не запомнил. По дороге 18-летний орчанин уснул. Проснулся он от того, что «водитель стал снимать с него штаны, а затем посадил себе на колени и совершил насильственный половой акт».

После инцидента водитель высадил пассажира и уехал. В машине таксиста остались паспорт пострадавшего, а также его iPhone и банковские карты. «За рулем сидел упитанный мужчина кавказской наружности», — добавил собеседник агентства.

По информации издания, 18-летний россиянин дал показания, но заявление писать отказался по причине плохого самочувствия. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что в Москве таксист изнасиловал девушку, которая возвращалась с подругой домой из ночного клуба в центре города и уснула в машине. 30-летнего водителя задержали, на допросе он признался в содеянном. Против него завели уголовное дело по статье 131 УК РФ («Изнасилование»).

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