Таксист изнасиловал россиянку в инвалидном кресле за отмену вызова

В Санкт-Петербурге таксист изнасиловал девушку в инвалидной коляске, которая вызвала такси, но передумала ехать. Об этом сообщила «Фонтанка».

По данным издания, 28-летняя девушка обратилась в полицию 10 ноября. Согласно ее утверждению, около часа ночи она вызвала такси к дому в поселке Горелово, но передумала ехать. Как пишет «Фонтанка», водитель «хотел объяснения», клиентка села в машину, а ее коляску положили в багажник.

Предположительно, таксист изнасиловал девушку, после чего отобрал у нее 900 рублей, а также потребовал 5 тысяч за отмену вызова. Он также проводил ее до квартиры, забрал нужную сумму у родственницы девушки и уехал.

Вечером полиция задержала таксиста на Авангардной улице. Им оказался 25-летний приезжий из Узбекистана. Полиция возбудила дело по статьям 162 УК РФ («Разбой») и 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

Ранее группа таксистов в Нижнем Новгороде избила пассажира, отказавшегося платить за проезд. От полученных травм мужчина скончался. Инцидент произошел днем 7 ноября на улице Генерала Штеменко. Когда такси приехало по адресу назначения, клиент решил не платить, и водитель нажал кнопку SOS. К нему на помощь приехали коллеги, после чего началась драка.

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