Таксист вытолкал россиянку с ребенком из автомобиля

Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» / Вконтакте

В Новосибирске таксист вытолкал мать с двухлетним ребенком из автомобиля после того, как женщина спросила, почему он перевозит пассажиров под чужим именем. Видеозапись происшествия опубликовало сообщество «АСТ-54» во «ВКонтакте».

Согласно публикации, женщина вызвала такси 14 октября. Водителем оказался другой человек, а не тот, кто указан в анкете перед заказом. Во время поездки пассажирка решила узнать, почему водитель использовал чужие данные, из-за чего разгорелся скандал, после которого водитель вытолкал пассажиров из салона.

На снятом женщиной видео видно, что водитель открыл заднюю дверь и силой вытащил женщину с мальчиком с пассажирского сиденья. Плачущая женщина начала звать на помощь и попросила прохожих записать номер автомобиля.

В ГУ МВД по Новосибирску NGS 24 сообщили, что возбудили административное дело по статье 6.1.1 КоАП («Побои»). Ведомство проводит проверку. В службе такси девушке сообщили, что не могут никак помочь, так как их офис находится в Москве.

Некий Геннадий, назвавший себя таксистом, рассказал NGS 24 свою версию событий. По его словам, у него не проходила регистрация прав, и ему пришлось работать под другим профилем. Кроме того, женщина якобы не указала, что поедет с ребенком, а в автомобиле не было детского кресла. Автор письма предложил отказаться от заказа, так как у него нет кресла, но женщина настояла на поездке. Водитель остановился, но женщина начала блокировать дверь, после чего Геннадию пришлось взять ее за локти и вывести из автомобиля. Мужчина также утверждает, что пассажирка прищемила ему палец, и он находится на больничном.

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