В Москве таксист изнасиловал уснувшую пассажирку

В Москве таксист изнасиловал девушку, которая возвращалась с подругой домой из ночного клуба в центре города и уснула в машине. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент произошел 1 декабря. Водитель остановил машину во дворе и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении одной из девушек. Та оказала сопротивление, а затем выбралась из салона и вызвала полицию.

30-летнего водителя задержали, на допросе он признался в содеянном. Против него завели уголовное дело по статье 131 УК («Изнасилование»).

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге таксист изнасиловал девушку в инвалидной коляске, которая вызвала такси, но передумала ехать. Приехавший по вызову водитель отобрал у нее 900 рублей и потребовал 5 тысяч за отмену вызова. Он также проводил ее до квартиры, забрал нужную сумму у родственницы девушки и уехал.

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