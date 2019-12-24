Россиянин привязал девушку к автомобилю и протащил ее по земле

Житель Барнаула (Алтайский край) приговорен к 10,5 годам лишения свободы за целый ряд преступлений: среди прочего, он привязал девушку автомобильным тросом к машине и волочил потерпевшую по земле. Об этом во вторник, 24 декабря, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

23-летний осужденный признан виновным по 13 статьям УК РФ, в том числе о насилии, угрозах убийством, похищении и изнасиловании несовершеннолетней. Помимо лишения свободы, подсудимому назначен штраф в 568 тысяч рублей — компенсация потерпевшим за моральный вред и нанесенный материальный ущерб.

По версии следствия, осужденный весной 2017 года познакомился с 25-летней жительницей Барнаула. Он жестоко избивал девушку, а когда та пыталась уйти, грозил убийством ее родителей и малолетнего ребенка. В один из дней он вывез потерпевшую в лес, привязал девушку автомобильным тросом к машине и волочил потерпевшую по земле.

Первое уголовное дело на молодого человека завели в январе 2018 года: тогда он похитил у своей сожительницы банковскую карту и паспорт, после чего попытался снять деньги. В ходе расследования дела девушка рассказала, что сожитель, угрожая убийством, заставлял ее отзывать заявления, которые она писала в полицию.

Кроме того, следователи выяснили, что в 2013-2014 годах осужденный находился в близких отношениях с несовершеннолетней девушкой и совершал в отношении нее тяжкие и особо тяжкие преступления. По итогам психолого-психиатрической экспертизы молодой человек был признан вменяемым.

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