Многодетный отец-насильник из Гатчины отказался признать вину

Многодетный отец из деревни Химози под Гатчиной в Ленинградской области Андрей Бовт, которого заподозрили в насилии над дочерью, отказался признавать свою вину. Об этом он заявил журналистам перед судебным заседанием, сообщает Telegram-канал РИА Новости.

По словам мужчины, детей он воспитывал прежде всего «педагогическими методами, методами убеждения», а сама мысль об изнасиловании ему противна. В школу же дети не ходили, потому что Бовт таким образом «обеспечивал их личную безопасность», при этом от кого именно он хотел защитить детей, подозреваемый сказать не смог.

Он также отказался сообщать, было ли у него разрешение на обнаруженное в доме оружие и откуда оно взялось, заявив, что не имеет права отвечать на подобные вопросы.

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Все обвинения в свой адрес Бовт объяснил тем, что кто-то хочет его опорочить, чтобы он не смог выполнять «служебные обязанности по борьбе с коррупцией и наркобизнесом», передает Telegram-канал LIFE SHOT. Замечания журналистов о том, что спецслужбы опровергли его причастность к ним, мужчина проигнорировал и заявил, что надеется на личную встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Вечером 16 декабря сотрудники полиции и Следственного комитета пришли в дом к семье в деревне Химози в пригороде Петербурга под Гатчиной по заявлению соседки, которая сообщила, что местный житель насилует своего ребенка. По данным RT, на данный момент девочке 13 лет. Возбуждено уголовное дело по факту сексуального насилия над несовершеннолетней. Всего в семье воспитываются восемь детей.

При обыске в доме также был обнаружен склад с оружием, боеприпасы, бронежилеты, множество икон. Кроме того, там находились тир в подвале и площадка с канатами и шведской стенкой.

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