Появилось видео из дома многодетной семьи со складом оружия под Гатчиной

Следственный комитет Российской Федерации / YouTube

Следственный комитет России обнародовал оперативное видео из дома многодетной семьи под Гатчиной на своем YouTube-канале.

На кадрах особняк, где был обнаружен арсенал. Внутри дома беспорядок, стены не отделаны, простая мебель, личные вещи и предметы обихода свалены в углах. В спальных комнатах стоят двухъярусные кровати, постельное белье старое и грязное.

В нескольких комнатах, похожих на спортзалы, к перекладинам шведских стенок прикреплены цепи с креплениями для наручников. В подвале полицейские обнаружили тир, с многочисленными пулевыми пробоинами в стенах.

Владельцем дома оказался Андрей Бофт.

По данным следствия, 46-летний мужчина неоднократно подвергал сексуальному насилию свою малолетнюю дочь 2006 года рождения.

Последние 17 лет Бофт проживал в особняке, расположенном в деревне Химози Гатчинского района Ленинградской области, с женой, которая приходится ему двоюродной сестрой, и восемью детьми (шесть общих), старшему из которых исполнилось 24 года, а младшему — семь. В доме очень много икон, и буквально в каждой комнате лежало оружие и боеприпасы. Глава семьи представился полковником Главного разведуправления Генерального штаба Министерства обороны, но документов не показал.

В особняке найдены два АК-47, три АК-103, два пистолета-пулемета «Есаул», переделанные под стрельбу боевыми патронами, РПК-47, двухствольное охотничье ружье ТОЗ 16 калибра, два предмета, схожих с пистолетом Макарова и пистолетом ТТ, пригодность которых к выстрелу предстоит установить экспертам; свыше двух тысяч различных патронов. Также в доме обнаружены пять государственных номерных знаков от автомобилей, часть из которых находятся в розыске как похищенные.

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