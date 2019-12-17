Соседи рассказали о многодетной семье со складом оружия под Гатчиной

Соседи рассказали о многодетной семье под Гатчиной в Ленинградской области, в доме которой обнаружили склад оружия. Об этом сообщает «Пятый канал».

По словам одного из местных жителей, дети из этой семьи были зажатыми и ни с кем не общались. «Был мальчик <...> Он говорил, что отец пока в отпуске, я могу гулять. Когда отец вернется, я уже не смогу гулять. То есть прямо запрещали все это. Запрещали рассказывать о семье, об отце, о работе отца», — рассказал собеседник телеканала.

Сосед также вспомнил ситуацию, когда неизвестный мужчина обстрелял двух девочек, которые близко подошли к дому этой семьи. По его словам, выстрелы производились из заряженного солью ружья. Тогда мужчина предположил, что это мог быть хозяин коттеджа.

Еще одна местная жительница назвала членов этой семьи сектантами, сообщает телеканал «360». По словам женщины, они разводят коз и продают молоко по всей округе.

Ранее сообщалось, что главу многодетной семьи заподозрили в насилии над дочерью. По данным RT, на данный момент девочке 13 лет. Возбуждено уголовное дело по факту сексуального насилия над несовершеннолетней. В результате обыска в доме многодетной семьи сотрудники полиции нашли винтовки, автоматическое оружие, а также бронежилеты с надписью «ФСБ». Также СМИ сообщали, что владельцем дома, где обнаружили склад оружия, оказался 46-летний уроженец Санкт-Петербурга Андрей Бовт.

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