Владельца дома многодетной семьи с оружием заподозрили в насилии над дочерью

Мужчина, задержанный при обнаружении склада оружия в многодетном доме в Ленинградской области, подозревается в насилии над дочерью. Об этом сообщает издание 47news.

По данным издания, полиции сообщили, что 46-летний глава многодетной семьи систематически подвергает сексуальному насилию одну из дочерей. Также выяснилось, что мать эвакуированных детей приходится задержанному мужчине двоюродной сестрой. Силовикам хозяин дома представился как полковник ГРУ, однако в дальнейшем отказался с ними разговаривать.

Внутри дома полиция и следователи обнаружили площадку с шведской стенкой и канатами для лазания, а также подобие тира. Предполагается, что они использовались для физподготовки детей.

Ранее стало известно, что в доме многодетной семьи обнаружили склад с оружием. В результате обыска сотрудники полиции нашли в доме винтовки, автоматическое оружие, а также бронежилеты с надписью «ФСБ». Из дома эвакуировали восемь детей.

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