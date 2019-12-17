Раскрыты подробности о многодетной семье со складом оружия под Гатчиной

Владельцем дома многодетной семьи под Гатчиной в Ленинградской области, где обнаружили склад оружия, оказался 46-летний уроженец Санкт-Петербурга Андрей Бовт. Подробности о семье приводит издание 47news.

Как стало известно, в прошлом Бовт был руководителем и учредителем компании «Андрей Первозванный», которая специализировалась на производстве деревянных статуэток из дерева, мозаики, шкатулок, футляров для ювелирных изделий или ножей. После этого он руководил компанией «Азъ и Веди». До 24 лет мужчина носил фамилию Лобадюк.

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