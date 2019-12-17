Дети из семьи со складом оружия под Гатчиной рассказали о своей жизни

Дети из многодетной семьи под Гатчиной в Ленинградской области, в доме которой был обнаружен склад с оружием, рассказали о своей жизни. Их слова во вторник, 17 декабря, приводит РЕН ТВ.

Как рассказала телеканалу одна из девочек, ни она, ни ее братья и сестры не ходили в школу — все они занимались дома с матерью или самостоятельно. «Я сама обучалась — учебники купила и обучалась сама», — отметила она.

Гулять детям разрешалось только на придомовой территории. За ее пределы они могли выходить только вместе с матерью, когда отправлялись в церковь. «Один раз в неделю мы выезжали с мамой в церковь, и то не все», — пояснила девочка.

Она добавила, что отец бил мать и старших братьев, однако девочек, по ее словам, он не трогал.

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При этом об арсенале, найденном в доме, дети ничего не знают. Как заявили девочки, обнаруженное оружие их семье не принадлежало — в доме был только пневматический пистолет, из которого отец периодически давал детям пострелять под его присмотром.

Вечером 16 декабря сотрудники полиции и Следственного комитета пришли в дом к семье в деревне Химози в пригороде Петербурга под Гатчиной по заявлению соседки, которая сообщила, что местный житель насилует своего ребенка. По данным RT, на данный момент девочке 13 лет. Возбуждено уголовное дело по факту сексуального насилия над несовершеннолетней. Всего в семье воспитываются восемь детей.

При обыске в доме также был обнаружен склад с оружием, боеприпасы, бронежилеты, множество икон. Кроме того, там находились тир в подвале и площадка с канатами и шведской стенкой.

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