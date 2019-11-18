Россиянка с дочерьми попались на продаже секс-рабынь за границу

Суд вынес приговор шестерым жительницам Воткинска (Удмуртия) за продажу девушек в сексуальное рабство в Бахрейн. Об этом в понедельник, 18 ноября, в пресс-службе Судейского сообщества республики сообщили «Российской газете».

Организатор группы получила шесть лет и один месяц в исправительной колонии строгого режима, одна из ее подельниц — четыре года исправительной колонии общего режима. Еще двум подсудимым отсрочили отбывание наказания на три с половиной года, пока их дети не достигнут совершеннолетия. Остальные получили условный срок.

Женщины обвинялись в торговле людьми, вовлечении в занятие проституцией, совершенное группой лиц, а также организации данной деятельности с применением насилия. Всего потерпевшими признано восемь человек, которые не имели претензий к обвиняемым. Подсудимые полностью признали свою вину и раскаялись.

По данным следствия, группа лиц в Бахрейне предложила денежное вознаграждение 59-летней жительнице Воткинска за отправку молодых женщин за границу для оказания секс-услуг. Отмечается, что к тому моменту она ранее была судима за аналогичное преступление.

В период с 2011 по 2014 годы она создала в Удмуртии и Пермском крае группу, куда вошли ее 42-летняя и 34-летняя дочери, их 30-летняя знакомая, а также еще две жительницы Воткинска. Соучастницы помогали искать женщин, которые не могли обеспечить себя, а затем обманом уговаривали их поехать в Бахрейн и похищали паспорта.

8 августа сообщалось, что в Забайкальском крае сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся организацией проституции. На ее создателей работало несколько десятков проституток. Подозреваемые прибегали к угрозам, чтобы те продолжали оказывать секс-услуги.

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