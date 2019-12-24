Дворник нашел обмотанную проводами и пакетами мертвую женщину в центре Москвы

В центре Москвы дворник нашел рядом со складом мусора тело женщины со следами насилия. Об этом «КП» сообщил источник в правоохранительных органах.

Утром 24 декабря к месту происшествия на Садовой-Черногрязской улице в Басманном районе столицы была вызвана полиция. У мертвой женщины голова и связанные ноги были замотаны в пакеты, руки также были связаны сзади, на шее — провода.

Жертву уже опознали: 52-летняя женщина проживала в доме, рядом с которым ее и нашли. Погибшая — уроженка Москвы, жила в коммуналке.

Задержан подозреваемый в убийстве, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах. Следственные органы выясняют мотивы преступления.

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