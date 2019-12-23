Россиянин убил своих родителей и покончил с собой

В квартире в Уфе обнаружены тела трех убитых членов одной семьи. По одной из версий следствия, сын убил родителей, а потом покончил с собой, сообщает РИА Новости со ссылкой на башкирское управление Следственного комитета России (СКР).

Тела 68-летнего мужчины, его 64-летней супруги и их 44-летнего сына обнаружили в пятницу, 20 декабря, с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух человек. Проводится экспертиза и допрос свидетелей.

По данным источника агентства, следователи рассматривают версию, что сын убил своих родителей и затем покончил с собой. Как отметил источник, есть и другие версии.

22 декабря стало известно, что в Новой Москве обнаружены тела двух сотрудников дорожной службы с признаками насильственной смерти. Убитых уборщиков обнаружили коллеги, когда те не сдали свою смену утром. Другие сотрудники службы отправились на поиски и нашли их мертвыми в колодце на 21-м километре Калужского шоссе.

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