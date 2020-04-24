В Мордовии полковника ФСИН заподозрили в краже сделанных осужденными шахмат и нард. Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщает агентство РИА Новости.

По данным агентства, 56-летний заместитель начальника регионального УФСИН, обманув руководство одной из исправительных колоний, украл дорогостоящие нарды и шахматы. Стоимость похищенного свыше 200 тысяч рублей. Также полковника подозревают в том, что он требовал от руководства другой колонии региона передать ему взятку пиломатериалами, деревянными конструкциями и металлическими изделиями.

22 апреля подозреваемый был задержан оперативниками регионального управления ФСБ при получении взятки. Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») и 290 УК РФ («Получение взятки»). Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

19 марта сообщалось, что на Сахалине оперативники ФСБ задержали инспектора УФСИН по Корсаковскому району за аферу со снятием судимости.

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