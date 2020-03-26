Предподаватель ФСИН получил от курсантов взятки на миллионы рублей и проигрался

Во Владимирской области 33-летней преподаватель юридического института ФСИН получил от курсантов взятки на миллионы рублей и все проиграл в автоматах. Об этом в четверг, 26 марта, «Ленте.ру» сообщила помощник руководителя регионального Следственного комитета Ирина Минина.

Было возбуждено уголовное дело по 290 статье УК РФ («Получение взятки»). Отмечается, что мужчина пытался скрыться от следствия, однако был задержан в Москве сотрудниками УФСБ. В настоящее время бывший сотрудник института заключен под стражу.

По версии следствия, в январе и феврале текущего года, подозреваемый, используя свое служебное положение, получил от 16 студентов старшего курса взятки на сумму 4,6 миллиона рублей. Выяснилось, что преподаватель, требуя у курсантов деньги, в основном по 300 тысяч рублей с каждого, объяснял, что он якобы находится в трудном материальном положении. Студенты брали кредиты и отдавали деньги преподавателю. Следствие не исключает, что причиной поборов стали последствия игровой зависимости у подозреваемого.

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