В Москве поймали беглого топ-менеджера нефтяной компании с фальшивым паспортом

В Москве задержали бывшего топ-менеджера нефтяной компании «Транснефть» Сергея Яшечкина, сбежавшего пять лет назад от суда. Об этом газете «Коммерсантъ» сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН).

По данным издания, оперативники получили информацию о том, что беглец проживает в столичном микрорайоне Солнцево. Вечером 18 марта силовики приехали по указанному адресу, дверь в квартиру им открыл мужчина, внешне очень похожий на разыскиваемого Яшечкина. Однако он предъявил паспорт на имя Владимира Копылова и стал убеждать правоохранителей, что они ошибаются. Тем не менее мужчину доставили в отдел полиции и там по отпечаткам пальцев установили личность Яшечкина, находящегося в федеральном розыске. Предъявленный им паспорт оказался фальшивым.

Он был объявлен в розыск 17 июля 2015 года, когда не явился в Мещанский суд Москвы на оглашение приговора по уголовному делу. Яшечкина тем не менее осудили на четыре года за мошенничество, причинение имущественного вреда и злоупотреблении полномочиями. В 2017 году жена беглого топ-менеджера подала на развод с разделом имущества стоимостью один миллиард рублей, сообщает Telegram-канал Life Shot. Но через пару дней женщина умерла от поражения печени, вызванного отравлением. Следователи заподозрили Яшечкина в причастности к ее смерти.

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