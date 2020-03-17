Обманутые вкладчики сдали российского банкира полиции

В Москве вкладчики обанкротившегося Межтрастбанка заблокировали в собственной квартире и передали в руки сотрудников полиции находившегося более двух лет в розыске бывшего президента этого кредитного учреждения Игоря Бойкова. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Банкира обвиняют в организации преступной группировки, которая похитила у банка 2,5 миллиарда рублей путем выдачи заведомо невозвратных кредитов. Трое подельников Бойкова в прошлом году уже были осуждены.

Местонахождение Бойкова выяснили вкладчики, которым признанное в марте 2016 года банкротом кредитное учреждение задолжало в общей сложности почти 4 миллиарда рублей. В начале марта бывший банкир появился в одной из трех своих квартир.

Как только обманутые вкладчики убедились, что видели именно Бойкова, они заблокировали его квартиру и вызвали полицию. Сотрудники правоохранительных органов задержали находившегося более двух лет в федеральном и международном розыске бывшего президента Межтрастбанка.

В апреле прошлого года сотрудники ФСБ и МВД задержали мажоритарного акционера банка «Югра» Алексея Хотина по уголовному делу о хищении 7,5 миллиарда рублей. Банкира заподозрили в совершении преступления, предусмотренного статьей 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

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