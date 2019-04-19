ФСБ задержала главного акционера банка «Югра» за хищение семи миллиардов рублей

Сотрудники ФСБ и МВД задержали мажоритарного акционера банка «Югра» Алексея Хотина по уголовному делу о хищении 7,5 миллиарда рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

Банкира подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

«Возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств банка "Югра" в сумме 7,5 миллиарда рублей», — отметила Петренко.

В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения.

«Югра», основанная еще в 1990-м в Тюменской области, до 2017 года входила в элиту российского банковского бизнеса. По объему активов — 30-е место в стране, по объему вкладов физических лиц — 13-е. Это был один из самых крупных банков, когда-либо испытывавших проблемы в российском финансовом секторе.

28 июля 2017 года Центральный банк отозвал лицензию у банка «Югра», заподозрив кредитную организацию в выводе активов и манипуляций со вкладами. Руководство банка это отрицало.

10 июля 2017 года по приказу ЦБ в банке была введена временная администрация, которая выявила «дыру» в капитале «Югры» в 143 миллиарда рублей.

Арбитражный суд Москвы 25 сентября 2018 года признал банк банкротом. Его активы на эту дату составили 34 миллиарда рублей, обязательства — 194 миллиарда рублей.