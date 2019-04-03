Кредиторы банка «Югра» создали независимый комитет

Независимый комитет кредиторов банка «Югра» заявил о начале своей работы. Одновременно вкладчики банка открыли в социально сети «ВКонтакте» собственную группу — «Комитет кредиторов банка "Югра"». Об этом «Ленте.ру» сообщили в комитете кредиторов.

Глава независимого комитета кредиторов Михаил Долматов призвал вкладчиков и кредиторов банка подписываться на страницу комитета в ВК, чтобы «вернуть деньги и остановить беспредел».

Согласно первому сообщению в группе, «АСВ напугано созданием реально независимого комитета кредиторов, поэтому приняло спешное решение по проведению собрания с кворумом в 30 процентов». По мнению членов комитета кредиторов это делается для того, чтобы «избрать "свой" комитет и, таким образом, сделать нелегитимным работу независимого КК». Однако это обстоятельство не пугает активистов: «АСВ думает, что объявление о новом собрании кредиторов заставит нас расслабиться на ближайшие две недели. Пусть даже не надеются. Наоборот, работа уже стартовала и будет происходить с максимальной отдачей», — сообщают они.

После того, как 20 марта представители АСВ вновь заявили о признании собрания кредиторов несостоявшимся из-за недостатка кворума, инициативная группа кредиторов банка сформировала свой собственный комитет, в который вошли Олег Шипилов, Николай Николаев и Михаил Долматов. «Признание собрания несостоявшимся со стороны АСВ никого не удивило, мы ожидали такого результата. Однако для легитимизации решений собрания необходимо было набрать кворум в 30 процентов у нас было даже больше положенного. Поэтому мы решили организовать свой орган, который будет контролировать весь процесс реализации имущества "Югры"», — заявил Михаил Долматов. Независимый комитет кредиторов был зарегистрирован 28 марта, однако уже 30 марта АСВ сообщило о проведении повторно созываемого собрания кредиторов с кворумом в 30 процентов.