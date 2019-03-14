Вкладчики «Югры» обеспокоились невозможностью провести собрание

Собрание вкладчиков банка «Югра» может опять не состоятся. Обеспокоенность по этому поводу выразила группа вкладчиков проблемной кредитной организации, сообщает портал News24.

Собрание, которое должно было состоятся 25 декабря 2018 года и на котором предполагалось избрать комитет вкладчиков не смогло собрать кворум в 50 процентов кредиторов. Поэтому, по мнению части вкладчиков, следующее собрание должно было бы считаться внеочередным с пониженным кворумом в 30 процентов. Однако АСВ добавило в повестку дня еще один пункт и это позволит считать собрание снова очередным, с прежним кворумом в 50 процентов.

Еще одним поводом для беспокойства стала новая возможность проголосовать на собрании заочно, что по мнению представителя кредиторов «Югры» правозащитника Михаил Долматов прямо противоречит закону.