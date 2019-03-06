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ЦБ решил обанкротить заемщиков «Югры»

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Банк России намерен обанкротить свыше 50 заемщиков банка «Югра». Соответствующие заявления были опубликованы от имени конкурсного управляющего — госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов».

Данные заявления свидетельствуют о том, что регулятор намерен взыскать средства с компаний, взявших кредит в банке.

Комментируя действия регулятора, бывший предправления «Югры» Дмитрий Шиляев заявил о «безответственном отношении временной администрации к заемщикам». «До прихода временной администрации просрочка по кредитам юрлиц составляла менее миллиарда рублей. Банк, когда у заемщика были проблемы с платежеспособностью связанные с нестабильной экономической ситуацией в 2015–2016 годах, шел навстречу и реструктурировал кредиты, при этом проценты по кредитам платились всегда, в редких случаях с небольшой технической просрочкой», — заявил он агентству Rambler News Service.

По его мнению, намеренное банкротство заемщиков на годы затянет процесс взыскания средств и пополнение конкурсной массы, что повышает вероятность того, что превышенцы и кредиторы банка «Югра» могут не дождаться своих денег вообще.

«Банк России призванный действовать в интересах граждан фактически обрекает их на неполучение своих денег. В чьих интересах тогда действует эта структура?» — недоумевает активист Союза вкладчиков и кредитор третьей очереди банка «Югра» Михаил Долматов.

Повторное собрание кредиторов банка «Югра» назначено на 20 марта 2019 года. Первое собрание было признано несостоявшимся из-за отсутствия кворума в 50 процентов от общего числа зарегистрированных кредиторов банка.

28 июля 2017 года Центральный банк отозвал лицензию у банка «Югра».

10 июля 2017 года по приказу ЦБ в банк «Югра» была введена временная администрация, которая закончила свою работу в кредитной организации 16 октября 2018 года.

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