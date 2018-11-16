Бывший глава Югры попросил Силуанова выяснить причины уничтожения банка

Бывший председатель правления банка «Югра» Дмитрий Шиляев в эфире радиостанции «Эхо Москвы» поддержал инициативу Антона Силуанова по созданию правительственной комиссии для помощи вкладчикам банков с отозванной лицензией. Однако, по мнению экс-предправления «Югры», комиссия должна заняться не только решением вопросов о выплатах «превышенцам», но и расследовать ситуацию, которая привела к необходимости оказания такой помощи.

По мнению Шиляева, в случае с «Югрой», именно действия Центрального банка привели к банкротству и плачевному положению вкладчиков-превышенцев. «В целом мы согласны с этой позицией, что Центральный банк, получается, он никому не подчиняется. Он, как говорят, подотчетен Государственной думе, но всего лишь подотчетен, но не более того. И больше он никому не подчиняется. Все его решения никем, получается, не проверяются и не оспариваются», — считает бывший председатель правления банка «Югра». «Мы затребовали в суде предоставить документы от Центрального банка, которые привели банк к банкротству. Ни сам ЦБ это не предоставляет, ни суд почему-то не затребует», — сокрушается он.

При этом он подчеркивает, что Центральному банку предлагалось несколько вариантов решения проблемы с «Югрой». Например, предлагается вариант создания правительственной комиссии для помощи вкладчикам. «Мы бы хотели, чтобы эта комиссия расследовала бы еще ситуацию, которая привела к необходимости помощи превышенцам. Потому что есть второй вариант… который предлагали еще летом прошлого года и уже раза три или четыре сдавали в Центральный банк. Это план самосанации, по реализации которого, соответственно, выплачиваются деньги всем кредиторам, АСВ, в первую очередь, физическим лицам превышенцам — там порядка 16 миллиардов рублей, а также юридическим лицам, которые тоже потеряли свои деньги – 2 миллиарда», — рассказал бывший предправления «Югры».

Однако, по его словам, эти варианты не были приняты. «Что мешает реализации первого или второго плана? Хотя, на самом деле, они взаимозаменяемые варианты. Это параллельно совершенно. То есть все делается для того, чтобы действия Центрального банка никто не изучал», — сказал Шиляев.