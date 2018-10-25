Бывший глава «Югры» обвинил ЦБ в игнорировании проблем вкладчиков

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Дмитрий Шиляев

Планы финансового оздоровления банка «Югра», предложенные его бывшим руководством, предполагают возможность вернуть вклады всем, кто их ожидает. Об этом в эфире «Коммерсантъ ФМ» заявил экс-председатель правления банка «Югра» Дмитрий Шиляев.

«Мы неоднократно предлагали Центральному банку и предоставляли планы по восстановлению финансового состояния банка. Порядка трех или четырех вариантов было предоставлено Центральному банку в течение года с момента ввода временной администрации. По этому плану должны были быть возвращены все деньги, потраченные государством, и также были бы возвращены деньги так называемым "превышенцам", то есть тем, у кого вклады превышают 1,4 миллиона рублей — это порядка 16 миллиардов рублей. То есть никаких дополнительных средств государству тратить не нужно. Это все звучало в наших планах по финансовому оздоровлению банка», — отметил Дмитрий Шиляев.

При этом, по его словам, план ни разу не был рассмотрен, а причины этого не назывались. Предполагалось, что акционер собственными средствами в течение указанного срока стабилизирует банк и вернет средства бюджету, отметил собеседник. «У нас был срок, в течение которого мы равномерно в течение десяти лет планировали возвращать АСВ потраченные деньги, порядка 172 миллиарда рублей. Может быть, сейчас уже эта цифра значительно больше», — добавил он.

Что касается государственной помощи, то, по словам Дмитрия Шиляева, он положительно относится к созданию комиссии по изучению этой ситуации и помощи «превышенцам». «Но, еще раз говорю, что мы против дополнительных вливаний бюджетных средств. Зачем? То есть мы не создали эту ситуацию, она была искусственно создана, мы в нее вошли, и, тем не менее, мы предлагаем план восстановления банка», — подчеркнул он.

Собеседник радиостанции также отметил, что надеется на положительный исход в судах с Центробанком. «То есть нас суды почему-то тоже не услышали. Мы довольно-таки аргументировано предоставляли свои факты, документы, но почему-то суды всех инстанций не рассмотрели даже наши документы», — сообщил он. «Но мы продолжаем судиться, то есть мы будем отстаивать нашу позицию всеми законными способами», — подчеркнул Шиляев.

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