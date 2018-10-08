Бывший глава «Югры» опроверг обвинения зампреда Центробанка

Бывший председатель правления «Югры» Дмитрий Шиляев опроверг заявления первого заместителя председателя Банка России Сергея Швецова о том, что проблемы с заемщиками у кредитной организации возникли до прихода временной администрации. Об этом экс-банкир рассказал в интервью РБК.

По его словам, ему неизвестно, почему компании перестали обслуживать кредиты. Тем не менее, по утверждению Шиляева, до появления в банке временной администрации «просрочка по кредитам юрлиц составляла менее 1 миллиарда рублей», и прежнее руководство «Югры» шло навстречу заемщикам, когда у тех «были проблемы с платежеспособностью на фоне нестабильной ситуации в экономике в 2015–2016 годах», реструктурируя их кредиты. «При этом проценты по кредитам платились всегда, в редких случаях с небольшой технической просрочкой», — подчеркнул Дмитрий Шиляев. Финансист не исключил, что введенная в банк временная администрация, наоборот, не стала идти навстречу заемщикам, заняв в их отношении жесткую позицию.

Ранее Шиляев уже отмечал, что «у банка никогда не было проблем с заемщиками, и все обязательства обслуживались ими аккуратно», а стремительное ухудшение кредитного портфеля пришлось на то время, когда в «Югре» распоряжалась временная администрация». В свою очередь, СМИ указывали на определенные манипуляции временной администрации, затруднившие выплату компаниями займов. В частности, газета «Версия» сообщала, что ряд фирм столкнулся с невозможностью своевременного обслуживания кредитов.

Также Шиляев в интервью РБК опроверг и другое утверждение ЦБ, заявившего, что «90 процентов кредитного портфеля «Югры» приходится на связанный с проектами собственников банка бизнес». Данный тезис не соответствует действительности, отметил менеджер, и регулятор определенно извещен об этом. «Мы на постоянной основе изучали юридические документы наших заемщиков вплоть до их конечных бенефициаров, предоставляли эту информацию в ЦБ», — прокомментировал Дмитрий Шиляев.

На прошлой неделе в Госдуму поступило сообщение от первого зампреда Банка России Сергея Швецова. В послании чиновник указал на то, что 133 заемщика «Югры» с совокупным объемом взятых кредитов почти на 267 миллиардов рублей имеют просроченную задолженность. При этом большинство этих фирм предпринимает «активные меры, направленные на минимизацию возврата средств», начав процедуру банкротства или объявив о намерении ликвидироваться.