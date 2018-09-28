Миронов вступился за вкладчиков «Югры»

Председатель партии Справедливая Россия Сергей Миронов обратился к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву и председателю Центрального бака РФ Эльвире Набиуллиной с предложением создать правительственную комиссию для оказания действенной помощи гражданам, являвшимся вкладчиками банк «Югра». Информация об этом опубликована на сайте партии.

По словам Сергея Миронова, отзыв лицензии у «Югры» 28 июля 2017 года привел к значительным негативным последствиям в судьбе многих вкладчиков банка.

Согласно данным Агентства по страхованию вкладов, в результате отзыва лицензии без своих денег остались более 35 тысяч вкладчиков, семьи которых оказались в критической ситуации.

Партия также иллюстрирует свое обращение рядом реальных историй бывших вкладчиков «Югры». Так, Елена Павлова из Москвы, мать троих детей и бабушка троих внуков, в 2016 году продала четырехкомнатную квартиру в Москве за 16,5 миллиона рублей и на время поиска другого жилья разместила деньги в банке «Югра». Он тогда входил в 30-ку лучших банков России, успешно проходил проверки ЦБ. «И вдруг отзыв лицензии», — рассказывает Елена Павлова. «Никто не пишет, не звонит. Что стало с моими деньгами? Получу ли я их вообще? Что теперь делать мне и моей большой семье?» — спрашивает она.

Вторит ей и семья тюменских пенсионеров Сергея и Антонины Глебовых. Они рассказали, что деньги на свою мечту — дом с фруктовым садом — откладывали много лет. У Сергея Глебова была высокая зарплата – он всю жизнь проработал в нефтянке. Семья хранила свои сбережения в «Югре». И вот у всегда надежного банка отобрали лицензию.

Как рассказала Марина из Челябинска, чтобы помочь больной раком сестре, она продала свою квартиру. Все деньги положила в банк «Югра», сестра с семьей жила на проценты от вклада.

Сергей Миронов обратился к позитивному опыту решения подобных проблем. Так, 30 августа 2017 года была создана Межведомственная комиссия по реструктуризации ипотечных кредитов, в том числе и валютных. В рамках деятельности комиссии предусматривалось выделение финансовых средств для помощи гражданам, взявшим ипотечный кредит в валюте. Благодаря деятельности комиссии напряженность в ситуации с ипотечными заемщиками частично была снята.