Депутат попросил Юрия Чайку отреагировать на запрос Союза вкладчиков России

Депутат Государственной Думы РФ Игорь Сухарев обратился с официальным запросом к генеральному прокурору Юрию Чайке с просьбой отреагировать на обращение Свердловской региональной общественной организации «Союз вкладчиков России» и провести прокурорскую проверку фактов, касающихся лишения лицензии банка «Югра». Копия депутатского запроса поступила в распоряжение «Ленты.ру».

В своем запросе Игорь Сухарев просит «по существу рассмотреть вопросы, изложенные в прилагаемом обращении» (Союза вкладчиков — прим. «Ленты.ру») и, «в случае их подтверждения, принять меры прокурорского реагирования в рамках действующего законодательства Российской Федерации».

При этом, в обращении Союза вкладчиков к депутату говорится о том, что организацией 20 сентября было опубликовано открытое письмо на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина, в котором были подробно изложены все нарушения, которые допустили Центральный банк РФ и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) при осуществлении процедур банкротства и лишения лицензии банка «Югра».

20 сентября глава Союза вкладчиков России Николай Николаев обратился к спикеру Государственной Думы РФ Вячеславу Володину с открытым письмом, в котором просит инициировать парламентское расследование в отношении действий Центрального банка при отзыве лицензий у кредитных организаций.

Николаев также просит главу нижней палаты российского парламента «обеспечить государственную защиту прав более 34,7 тысячи граждан России путем инициирования возбуждения парламентского расследования деятельности руководителей Банка России для устранения негативных последствий для общества и государства». По мнению Николаева, общий размер причиненного Центральным банком ущерба оценивается в 827 миллиардов рублей без учета возвратности 27 миллиардов рублей, возмещенных при проведении банкротных процедур.

В качестве примера глава Союза вкладчиков приводит ситуацию с банком «Югра», в которой общественная организация «вскрыла незаконный механизм лишения Банком России этого банка лицензии», что может привести к убыткам граждан в размере 16,1 миллиарда рублей по непокрытым страховым возмещением частям вкладов.

Представители «Югры» пытаются в суде оспорить законность действий регулятора. 24 июля текущего года ими была подана кассационная жалоба в Верховный суд России на решения нижестоящих инстанций о законности введения временной администрации и моратория на удовлетворение требований кредиторов.