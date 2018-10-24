Бывшее руководство «Югры» обвинило в некомпетентности временную администрацию

Экс-руководство банка «Югра» считает увеличение значения отрицательного капитала кредитной организации до 161 миллиардов рублей прямым следствием некомпетентности менеджмента временной администрации. Таким образом прокомментировал «Ленте.ру» появившуюся в СМИ информацию бывший председатель правления банка «Югра» Дмитрий Шиляев.

«10 июля 2017 года временная администрация вошла в совершенно здоровый функционирующий банк, а к 23 октября 2018 года положительный капитал банка был сведен до состояния "дыры" в 161 миллиард. Каким образом это произошло, мы можем только догадываться, однако инструментарий ЦБ нам известен: искусственное занижение в более чем пять раз оценки стоимости залогов, предъявление невыполнимых требований заемщикам, которые сразу же оказываются на грани банкротства», — сказал Шиляев. «Не удивлюсь, если к концу года, ЦБ переоценит отрицательный капитал банка в 1 триллион», — поделился своими мыслями экс-банкир.

Ранее 23 октября Rambler News Service опубликовал сообщение со ссылкой на информацию регулятора о том, что ЦБ увеличил оценку «дыры» в капитале банка «Югра» со 143 до 161 миллиардов рублей. Активы банка на 25 сентября оцениваются в 34,007 миллиарда рублей, обязательства — в 194,9 миллиарда рублей. Таким образом, отрицательный капитал составляет 161 миллиард рублей. Ранее активы «Югры» оценивались 56,3 миллиарда рублей, обязательства — в 199,3 миллиарда рублей.

28 июля 2017 года Центральный банк отозвал лицензию у банка «Югра».

10 июля 2017 года по приказу ЦБ в банк «Югра» была введена временная администрация, которая закончила свою работу в кредитной организации 16 октября 2018 года.