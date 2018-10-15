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Обнародованы документы об устойчивости «Югры» до ввода временной администрации

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14 октября на сайте Союза вкладчиков были обнародованы документы, названные в заголовке публикации «сенсационными». Цель данной публикации — предоставить общественности и правоохранительным органам прямое подтверждение того, что банк «Югра» в преддверии ввода временной администрации был финансово устойчивым.

Речь идет о бумаге «Значения обязательных нормативов по данным официальной отчетности ПАО БАНК "Югра", принятой Банком России». В приведенной там таблице указаны допустимые значения нормативов, показатели «Югры» и констатация факта: имеются ли какие-либо нарушения. По каждому из этих пунктов чиновниками ЦБ РФ указан ответ: «Нет». Инициаторы публикации считают, что это является доказательством того, что кредитная организация не испытывала проблем. Таким образом, как подчеркнуто на сайте объединения, согласно отчетности банка «по состоянию на 5-10 июля 2017 года, принятой регулятором, кредитной организацией не допущено нарушения ни одного из обязательных нормативов».

«Мы впервые публикуем официальный документ ЦБ, свидетельствующий о намеренных действиях регулятора в отношении "Югры". Ещё раз подчеркну: это не компромат, не домыслы, а именно официальная бумага из Банка России», — комментирует публикацию лидер Союза вкладчиков Николай Николаев. По его словам, активисты не знают, «чего больше было в этой намеренности — вины отдельных исполнителей или все оказалось делом несчастного случая, какой-то ошибки. Но факт остается фактом: десятки тысяч людей потеряли свои сбережения, остались без средств к существованию из-за манипуляций ЦБ», — отмечает Николай Николаев.

На вопрос о дальнейших действиях объединения лидер Союза отвечает следующим образом: «Несомненно, мы продолжим борьбу за возврат своих денег. Закон предусматривает для этого множество способов: пикеты, митинги, обращения к властным структурам, правоохранителям и надзорным органам. Отступать не собирались и собираемся, ЦБ мы в покое не оставим». «С людьми, поверившими отечественной банковской системе, поступили несправедливо. Это необходимо исправить», — подчеркивает Николай Николаев.

Как обещают в Союзе вкладчиков, уже в ближайшее время объединение опубликует и утвержденный ЦБ «План участия ГК "АСВ" в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка “Югра”». «Вы сможете убедиться, что этот "План по предупреждению банкротства" является отпиской», — утверждают активисты.

«Появившиеся в сети документы подтверждают, что банк "Югра" не нарушал никаких нормативов. С юридической точки зрения остается непонятным, почему эти документы не были должным образом рассмотрены в судах, ведь ввод временной администрацию в "Югру" был обоснован, во-первых, нарушением нормативов Банка России, и, во-вторых, планом по предотвращению банкротства кредитной организации. Увидев отчетность банка накануне ввода временной администрации, очень бы хотелось взглянуть и на план оздоровления кредитной организации, представленный ЦБ», — прокомментировал ситуацию управляющий партнер юридической фирмы KVADRAT Василий Пичужкин.

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