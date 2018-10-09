Союз вкладчиков потребовал ЦБ принять план санации «Югры»

Глава Союза вкладчиков России Николай Николаев сделал заявление о том, что Банку России необходимо принять план санации банка «Югра» в целях помощи вкладчикам и предотвращения нанесения бюджету ущерба в размере 200 миллиардов рублей. Об этом Николаев рассказал Rambler News Service.

По словам Николаева, существует две инициативы по урегулированию ситуации с «Югрой». В качестве первой он назвал план акционеров банка, предполагающий возврат в полном объеме денежных средств «вкладчикам-превышенцам» при условии возврата лицензии. Вторая инициатива — предложение депутата Госдумы Валерий Гартунга, предложившего компенсировать потери «превышенцев» из бюджета.

Для того, чтобы иметь возможность реализовать данное намерение Гартунг призывал изменить независимое положение ЦБ. В качестве обоснования своей позиции народный избранник говорил, что, когда клиенты банков сталкиваются с проблемами, они обращаются в органы власти, в частности законодательной, а не в ЦБ. «Когда без своих денег остаются вкладчики банка "Югра", у которых ЦБ отозвал лицензию, они тоже ищут защиты у парламентариев», — указал Валерий Гартунг.