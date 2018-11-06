Экономист назвал подлинными документы о нарушениях ЦБ в деле «Югры»

События, разворачивающиеся вокруг банка «Югра», известный российский экономист и политолог Михаил Делягин назвал «Юграгейтом». Такое определение он дал в эфире своей программы «Личные деньги» на радио КП, обсуждая информационный скандал вокруг закрытия ЦБ банка «Югра».

«В ходе кампании, которая творчески называлась "санацией", уничтожили банк "Югра", и поскольку вкладчиков у банка было много — банк самый большой из уничтоженных, вкладчики начали самоорганизовываться и бороться. В частности, они начали собирать документы. На своем сайте в интернете начали выкладывать документы, которые им удавалось найти», — рассказал он.

Эксперт отметил, что много документов было обнародовано уже с середины октября, однако за прошедшее время «никто еще не опроверг эти документы, никто не подал в суд за клевету и фальсификацию». Это говорит о подлинности представленных документов, считает Михаил Делягин. Также он назвал действия Банка России прямо противоречащими действующим законам, в особо наглой и циничной форме».

Эксперт напомнил, что в конце октября глава Минфина России Антон Силуанов выдвинул предложение о создании рабочей группы для решения проблем пострадавших вкладчиков. Эту инициативу поддержали депутаты «Единой России», но ЦБ отреагировал негативно. «То есть Минфин и даже депутаты "Единой России" занимают правильную позицию, желая поддержать людей, пострадавших в ходе уничтожения банков, а Банк России категорически против!» — резюмировал он.

Также Делягин указал на признаки сознательного уничтожения капитала банка «Югра» через переоценку его акций, досоздание резервов и переоценку недвижимости.