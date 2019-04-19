Хозяина банка «Югра» в окружении бойцов спецназа сняли на видео

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Мажоритарного акционера банка «Югра» Алексея Хотина доставили в Следственный комитет России (СКР). Ведомство публикует видео задержанного банкира.

Ранее 19 апреля стало известно о задержании Хотина сотрудниками ФСБ и МВД. Бизнесмен подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

«Возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств банка "Югра" в сумме 7,5 миллиарда рублей», — отметила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения.

«Югра», основанная в 1990 году в Тюменской области, по объему активов занимала 30-е место в стране, по объему вкладов физических лиц — 13-е. Это был один из самых крупных банков, когда-либо испытывавших проблемы в российском финансовом секторе. В 2017 году ЦБ отобрал у «Югры» лицензию, а осенью 2018-го организация была признана банкротом.

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