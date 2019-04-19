В Кремле отреагировали на задержание главного акционера «Югры»

Задержание мажоритарного акционера банка «Югра» Алексея Хотина сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) и МВД по уголовному делу о хищении 7,5 миллиарда рублей не имеет отношения к Кремлю. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает в пятницу 19 апреля, РИА Новости.

По его словам, это дело соответствующих ведомств, в частности следственных органов. «Я не могу ничего вам сказать», — подытожил Песков.

Ранее 19 апреля стало известно о том, что Хотина задержали по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения.

«Югра», основанная в 1990-м в Тюменской области, по объему активов занимала 30-е место в стране, по объему вкладов физических лиц — 13-е. Это был один из самых крупных банков, когда-либо испытывавших проблемы в российском финансовом секторе. В 2017 году ЦБ отобрал у «Югры» лицензию, а осенью прошлого года организация была признана банкротом.

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