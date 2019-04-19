Основного владельца банка «Югра» отправили под домашний арест

Басманный суд Москвы отпустил мажоритарного акционера банка «Югра» Алексея Хотина под домашний арест. Об этом в пятницу, 19 апреля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель суда Юнона Царева.

По словам Царевой, суд удовлетворил ходатайство следственных органов об избранию Хотина меры пресечения до 18 июня.

Алексей Хотин был задержан сотрудниками ФСБ и МВД по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Дело возбуждено по факту хищения денежных средств банка «Югра» в сумме 7,5 миллиарда рублей.

«Югра», основанная в 1990 году в Тюменской области, по объему активов занимала 30-е место в стране, по объему вкладов физических лиц — 13-е. Это был один из самых крупных банков, когда-либо испытывавших проблемы в российском финансовом секторе. В 2017 году ЦБ отобрал у «Югры» лицензию, а осенью 2018-го организация была признана банкротом.

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