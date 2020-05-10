Квартиру дочери Валентина Юмашева обокрали в центре Москвы

В Москве обокрали квартиру дочери советника президента России Валентина Юмашева. Об этом в воскресенье, 10 мая, сообщает РЕН ТВ.

По данным источника телеканала, неизвестные пробрались в квартиру Полины Юмашевой в Большом Левшинском переулке в центре столицы через балкон. Они разбили кувалдой сейф и похитили хранившиеся там драгоценности.

Следы преступления обнаружила помощница Юмашевой, когда пришла проверить жилище. Женщина обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту произошедшего, проводится розыск злоумышленников.

Полина Юмашева — частный инвестор, ее состояние, по данным Forbes на весну 2018 года, составляет 500 миллионов долларов. Была замужем за миллиардером Олегом Дерипаской. Ее отец Валентин был руководителем администрации президента при Борисе Ельцине, ныне является советником главы государства на общественных началах.

В апреле сообщалось, что в Москве обокрали квартиру блогерши Аиды Алиевой. По подозрению в краже нескольких миллионов рублей задержали ее домработницу из Туркменистана.

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