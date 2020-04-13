Домработница обокрала российскую блогершу на миллионы рублей

Домработница из Туркменистана обокрала российскую блогершу Аиду Алиеву. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Алиева съезжала со своей московской квартиры, а вещи ей помогала перевозить 33-летняя женщина. Приехав на новое место жительства, блогерша обнаружила, что часть ее имущества исчезла. В число пропавших вещей вошли часы марок Audemars Piguet и Rolex, кольца с бриллиантом и топазом, обручальные кольца, а также вещи отца, в том числе орден Святого Александра Невского. Общая стоимость украденных предметов достигает нескольких миллионов рублей.

По информации источника, Алиева решила не обращаться в полицию сразу же, а написала домработнице в мессенджере. Та пообещала вернуть драгоценности, после чего перестала выходить на связь. В итоге девушке пришлось идти в правоохранительные органы. Гражданка Туркменистана 11 апреля была задержана, она призналась в краже.

В июле прошлого года сообщалось, что у безработной москвички украли часы на 3,2 миллиона рублей. По заявлению женщины, в ее квартиру на улице Трехгорный Вал путем свободного доступа проник неизвестный, который похитил двое наручных часов и скрылся.

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