Блогер напоил жену чаем с водой из туалета и был арестован

Видео: @fayez_to / Twitter

Житель Саудовской Аравии, пранкер Хани Халавани (Hani Halawani) опубликовал серию роликов с женой: он напоил ее чаем, приготовленным с водой из туалета. Как сообщает The Sun, блогера арестовали после публикации видео в Snapchat.

В коротких роликах он сначала показал зрителям, как набирает воду из унитаза в белую кружку, а затем преподносит чай своей супруге, Алануд Ямани (Alanoud Yamani). Она отказалась от напитка, заподозрив неладное в действиях возлюбленного, но все же успела его отпить. Затем она передала чашку сыну, который тоже попробовал чай.

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По данным издания, в настоящее время видео недоступно. Супруга посоветовала убрать ролик, так как многие из его зрителей, дети и подростки, могут попытаться повторить увиденное со своими близкими. По неподтвержденным данным, Халавани уже задержали за публикацию видео в сети.

Вскоре после публикации множество пользователей страны в соцсетях выразили свое возмущение действиями блогера и потребовали наказать его. Если пранкера признают виновным в том, что он умышленно подвергали опасности безопасность других людей, то ему грозит крупный штраф или тюремный срок до пяти лет.

Ранее пользователь Reddit рассказал, что девушка выгнала его из дома после розыгрыша: он подменил дорогой шампунь дешевым. Рассерженную девушку поддержали другие юзеры, посчитав, что шутка была неуместной.

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