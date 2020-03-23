Парень неудачно подшутил над возлюбленной и оказался на улице

Возлюбленная выгнала парня из дома после того, как он над ней подшутил, подменив дорогой шампунь дешевым. Рассерженная партнерша выставила 27-летнего парня на улицу, после чего тот попросил пользователей Reddit оценить, была ли его шутка неуместной.

Однажды бойфренд принимал душ в гостях у возлюбленной, но на вопрос, можно ли воспользоваться ее шампунем, получил отказ. Девушка ответила, что средство, которым она пользуется, особенное. «Я навел справки, оказалось, что шампунь и кондиционер стоят 32 доллара (2,5 тысячи рублей по текущему курсу. — прим. «Ленты.ру»)», — возмутился парень.

После этого он решил подменить содержимое флакона, чтобы доказать девушке, что от м шампуня не зависит от его стоимости. Для замены он купил средства той же марки, которыми пользуется его мать. После того, как девушка воспользовалась шампунем, пранкер сделал ей комплимент ее волосам. В ответ возлюбленная подчеркнула, что именно поэтому пользуется только этим шампунем. Парень тут же раскрыл розыгрыш. Вечер закончился ссорой между партнерами, в результате чего парня прогнали из дома из дома.

Сообщество посчитало его действия некорректными, а реакцию девушки — оправданной. Пользователь с ником Warm-Mongoose отметил, что нельзя быть таким безрассудным — выбрасывать купленное другим человеком ради подтверждения своих слов. По словам юзера, указанная цена не так уж высока для подобного средства. По мнению stardustmoonlight, действия бойфренда больше похожи на издевательство над тем, что любит и ценит девушка, чем на попытку помочь.

Через некоторое время автор пересмотрел свою позицию и принес извинения за произошедшее. По словам ShotTown2, ему стали приходить сообщения с поддержкой от юзеров, оскорблявших его девушку. «Я не хочу быть человеком, действия которого вызывают симпатию у подобных лиц», — заключил он.

Ранее пользователь Reddit в порыве гнева выгнал свою девушку из дома за то, что та ходила при его родителях в бюстгальтере и трусах. История заинтересовала посетителей ресурса. Многие поддержали решение юзера.

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