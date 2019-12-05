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Девушка узнала о тайных богатствах своего парня и расстроилась

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Девушка случайно узнала, что у ее возлюбленного, с которым они в отношениях уже шесть лет, есть счета с крупными суммами денег, о которых он не говорил. Об этом она написала на Reddit под ником Accurate-Example. Это расстроило юзера, и она поссорилась с парнем, но в комментариях многие посчитали ее поведение некорректным.

По словам 27-летней пользовательницы, они вместе с 28-летнем избранником уже четыре года живут вместе, а также недавно купили квартиру в городе, куда и переехали. Он предложил ей не платить поровну, а отдать всю сумму за недвижимость самому, разделив только ежемесячные платежи за коммунальные услуги.

При этом каждый из них получил в доме «собственный уголок», а все финансовые вопросы в основном решал возлюбленный. «Однажды, оставляя направленные ему письма из ящика на рабочий стол, я заметила конверт от банка Credit Suisse. Мне было любопытно и я открыла его. Там был отчет об инвестициях. Я заметила, что у него очень много денег и вложений», — рассказала она. Девушка также отметила, что ипотеку на квартиру он не брал, а оплатил недвижимость сразу.

Юзер рассказала, что сообщила об этой находке парню, и это привело к ссоре. Он указал, что нельзя было читать чужие письма. Она согласилась с этим утверждением, но заметила, что «расстроилась из-за того, как он скрывал это богатство от нее». Пользовательница добавила, что им нужно будет делить финансы, когда они сыграют свадьбу. В ответ на это возлюбленный заявил, что никогда не собирается жениться, так как «не верит в это».

В комментариях большинство сообщества осудило девушку за такое поведение. По мнению пользователей, так тайно смотреть почту другого человека совершенно некорректно. Также некоторые отметили, что в данных отношениях каждая из сторон вероятно по-разному рассматривает совместное будущее. Юзер af1xd отметил, что за шесть лет совместной жизни они должны были куда лучше знать друг друга, поэтому посоветовал наладить контакт и не скрывать своих желаний или планов.

Ранее пользователь Reddit обвинил возлюбленную в том, что она намеренно забеременела втайне от него. По словам мужчины, такая ситуация не могла быть совпадением. Однако комментаторы треда резко осудили его поведение.

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