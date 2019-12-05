Мужчины ответили на волнующие женщин неудобные вопросы

Пользовательницы Reddit обсудили с комментаторами мужского пола вопросы, которые их всегда волновали, однако которые они стеснялись поднимать в разговорах. Тема оказалась интересна широкой аудитории, а тред набрал более 12 тысяч комментариев.

Чаще всего женщины интересовались особенностями мужской физиологии. К примеру, юзер под ником Joylar7 уточнила, как половые органы не мешают мужчинами бегать. Некоторые также интересовались субъективными ощущениями парней во время ходьбы или в жаркую погоду.

Пользовательница с ником KittyScholar спросила, удобно ли пользоваться писсуарами, и хотели бы мужчины установить такую сантехнику у себя дома. Однако большинство ответило, что не всегда используют их даже в общественных местах, так как порой хотят уединения.

Ряд женщин, пользуясь анонимностью, спросили, что чувствуют мужчины во время секса, и какие ласки им кажутся наиболее приятными. Несмотря на то, что многие сошлись во мнении относительно орального секса и дополнительной стимуляции руками, пользователь CalmPaws посоветовал обсуждать такие вопросы с партнерами лично. «Лучший опыт в моей жизни был с девушкой, с которой мы были в долгих отношениях — мы оба были полностью откровенны в том, что лучше для нас», — пояснил он.

Многих женщин волновало, как мужчины переживают нервное напряжение. «Что вы, ребята, делаете после того, как взбесились?» — поинтересовалась RainbowStarter. GWindborn заявил, что либо хочет в туалет, либо испытывает голод. Redneckalligator уточнил, что использует принцип «10 секунд», чтобы успокоиться. На вопрос о том, как лучше намекнуть парню на интерес к нему, мужчины заявили, что лучше вообще этого не делать. «Скажи прямо, не пытайся давать сигналы, мы идиоты и не поймем их», — заявил Stiffmeister24.

Ранее пользователь Reddit заявил, что случайно послал матери фотографии и аудиозапись секса. Это произошло случайно. Он заявил, что ситуация была крайне неловкой.

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