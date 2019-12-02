Массовый отказ от мастурбации оказался малоэффективным

Призыв отказываться от мастурбации (акция No Nut November или «Немастурябрь»), ставший традиционным в сети в ноябре, существенным образом не повлиял на посещаемость сайтов с порнографией. Напротив, к концу месяца некоторые из них наблюдали рост, сообщает Mashable.

Вице-президент компании xHamster Алекс Хоукинс (Alex Hawkins) сообщил изданию, что за все время действия челленджа трафик сайта незначительно снизился лишь в ноябре 2017 года. «Но мы заметили рост посещаемости и в ноябре 2018 года, и в ноябре этого года», — подчеркнул он. По данным сайта, рост составил около 10 процентов.

Материалы по теме Сосут соки Они считают, что мастурбация уничтожает белых мужчин. А виноваты во всем евреи

Хоукинс выразил мнение, что постоянные разговоры об отказе от мастурбации приводят к тому, что люди лишь чаще начинают об этом думать. Анализ популярности слова «порно» при поиске через Google также выявил рост числа обращений в 2018 и 2019 годах. Однако в начале этого ноября порнографию искали реже, чем в 11-м месяце прошлого года.

С представителем xHamster солидарен вице-президент PornHub Кори Прайс. По его словам, No Nut November «не оказывает никакого эффекта на трафик PornHub».

По мнению автора Mashable, это позволяет говорить о том, что No Nut November на самом деле не влияет на просмотр порно. «Интернет может публично заявлять о том, что не будет мастурбировать, но, похоже, большая часть интернета лжет», — заключили в Mashable.

No Nut November — ежегодная акция, которую проводят в интернете сторонники бойкота мастурбации. По утверждению ее участников, отказ от просмотра порнографии положительно влияет на здоровье и эмоциональное состояние человека. На Reddit есть специальный раздел, где пользователи публикуют свои истории об отказе от мастурбации, а также делятся советами. На него подписаны более 500 тысяч человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!