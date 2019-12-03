Собравшийся усыпить престарелую кошку мужчина сдался под напором общественности

Пользователь Reddit с ником feels_throwout, предчувствуя скорое банкротство, решил усыпить свою престарелую кошку. Однако после того, как в сети на него ополчились из-за жестокости решения, он передумал.

Из-за долгов мужчина рискует оказаться на улице. По его словам, он не может найти работу, которая спасла бы его положение, поскольку серьезно болен. Хозяин кошки получает пособие по безработице, но скоро оно должно закончиться, поэтому он решил усыпить 13-летнюю кошку, которую больше не в состоянии содержать. При этом он не захотел отдавать питомца в приют. .

«Чувствую себя ужасным человеком», — поделился он. Многие пользователи согласились с такой характеристикой, сочтя такое намерение неправильным. «Ты правда предпочитаешь, чтобы твоя кошка умерла, а не жила с кем-то еще? Я, конечно, могу предположить, что ты переживаешь, что ей будет не очень хорошо в приюте, но серьезно, усыплять ее это уже слишком, особенно когда у нее есть шанс прожить остаток дней с тем, кто будет ее любить так же, как и ты», — написал один из комментаторов.

Участники треда призвали хозяина питомца не лишать жизни животное, которое на протяжении 13 лет было его другом. «Пожалуйста, не поступай так со своей крошкой. Найди другой способ, какой-нибудь другой любой способ», — взмолился комментатор.

Позже автор записи обновил пост и согласился с тем, что усыпление животного — плохой выход из положения. Он пообещал пользователям, что «что-нибудь придумает».

Ранее пользователь Reddit, недавно ставший отцом, составил правила посещения младенца, за что навлек гнев родственников. Посетители портала также сочли его чудаком.

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