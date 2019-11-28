Мужчина увидел в порно двойника жены и запаниковал

Пользователь Reddit с ником cram96 запаниковал, когда при просмотре порно заметил актрису, поразительно похожую на его супругу.

«Я нажал на превью и начал смотреть. И тут мне стало казаться, что это, вероятно, и вправду моя супруга. Я увеличил громкость и прислушался — и тут уже запаниковал. Потому что и голос, и вид у нее были точь-в-точь как у жены, у меня аж сердце застучало», — рассказал мужчина о произошедшем около двух месяцев назад.

Герой всерьез допустил, что жена втайне от него снималась в порно, хоть они и знакомы с 19 лет. Досмотрев видео до конца, он решил поискать актрису из порноролика в интернете, но попытки не принесли успеха. Герой истории дождался возвращения жены и показал ей ролик.

«Сначала она посмеялась, а затем сама ахнула, заметив поразительное сходство. После дальнейшего изучения и сравнения отличительных черт, вроде родинок, мы определили, что это не она, но кто-то невероятно похожий на нее», — объяснил cram96. Рассказчик продолжает поиски имени актрисы, так как «надеется посмотреть с ней еще что-то занятное».

Автор поста заключил, что оценивает произошедшее как положительный опыт, поскольку понял, насколько любит супругу и как она важна для него. В комментариях сообщества многие пользователи предложили мужчине прислать ссылку на видео, чтобы помочь определить, действительно ли это двойник его жены, но cram96 отказался.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!