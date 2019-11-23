Женщина показала дочери бывшего супруга его интимные фото и была наказана

Британка Жаклин Дойль (Jacqueline Doyle) была осуждена за порноместь своему бывшему супругу. Об этом сообщает Metro.

Женщина рассталась с мужем в июне прошлого года. В этом же месяце она отправила дочери бывшего возлюбленного его интимные фото. Для этого Дойль использовала фейковый аккаунт в Facebook и представилась мужчиной. Когда девушка открыла сообщение, она увидела снимки лица отца и его гениталий.

Пользуясь тем же фейковым аккаунтом, Дойль также связалась с начальником бывшего супруга. Она выдала себя за недовольного клиента. «Ваши сотрудники мне не нравятся. Один из них отправил это моей жене», — написала женщина.

Дойль признала свою вину. Ее приговорили к 12 месяцам общественных работ. Кроме того, на протяжении двух месяцев она должна находиться дома в определенные часы. Женщина также обязана выплатить судебный сбор в пользу потерпевшего в размере 85 британских фунтов (6,9 тысячи рублей).

Дойль стала одной из первых женщин, осужденных за порноместь в Великобритании с момента вступления в силу запрета на публикацию порнографического контента с участием человека без его согласия. Соответствующий закон был принят в 2015 году.

Ранее британец Джош Поттс (Josh Potts) отправил домашнее порно с бывшей девушкой ее матери. Он получил 10 месяцев заключения в тюрьме для юных правонарушителей, однако девушка осталась недовольна таким мягким, по ее мнению, наказанием.

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