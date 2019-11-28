Разоблачены самые раздражающие мифы о мужчинах

Пользователи Reddit обсудили, какие стереотипы о мужчинах раздражают их больше всего. Обсуждение запустил юзер под ником navisnadakkal, попросив комментаторов мужского пола перечислить не соответствующие действительности мифы. За два дня обсуждение набрало более 70 тысяч лайков.

Многие подписчики треда рассказали, что ненавидят, когда об их заботе о детях отзываются пренебрежительно. Пользователь под ником FlaFlaFooey заявил, что его часто называют «няней» из-за того, что он следит за хозяйством и воспитывает детей, пока его жена зарабатывает деньги. «Это сводит меня с ума. Я не няня. Я воспитываю своих детей, я не волонтер или наемный работник. Тьфу», — отрезал он.

Его поддержали другие юзеры, — в том числе отцы-одиночки и те, кто часто проводит время с детьми. Они жаловались, что в обществе принято считать, что любая, даже незнакомая женщина, лучше справится с младенцем, чем родной отец. Один из комментаторов признался, что ему разрешили ходить на детские занятия формата «мама и ребенок», только когда он пригрозил юридическим разбирательством.

Также популярным мифом оказалась одержимость мужчин сексом. По словам комментаторов, этот стереотип часто мешает им жить: нередко партнерши буквально требуют от них соития, и не понимают, как их возлюбленный может быть не в настроении. Многие замечали, что их усталость или банальное нежелание заниматься сексом в определенный момент часто объясняли либо импотенцией, либо изменами. «Я взрослый мужчина со своей жизнью, мне есть о чем подумать, чем просто про секс», — заявил Nicholas-Rage. Многие женщины также замечали, что на них негативно повлиял этот стереотип: девочки, которым с детства рассказывали, что мужчинам необходим только секс, боялись своих ухажеров и любое внимание в свое адрес воспринимали болезненно.

Еще одним распространенным стереотипом оказалось неумение мужчин готовить. Большинство комментаторов отмечали, что их знакомые были удивлены, узнав, что именно мужчина приготовил то или иное блюдо. Среди абсолютно неправдоподобных мифов также отметили незаинтересованность мужчин в праздновании свадеб, их нежелание выражать яркие эмоции, поголовная увлеченность пивом и стриптиз-барами. Многие замечали, что их раздражает разделение на «женские» и «мужские» дела и темы разговора.

Ранее пользователь Reddit в шутку преподнес своим детям в подарок кирпич. В сети многие осудили его и назвали подонком.

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