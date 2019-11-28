Отец в шутку подарил детям на Рождество кирпич и прослыл подонком

Пользователь с ником stark2 в шутку перед Рождеством разрешил детям открыть один из подарков, в котором на самом деле был кирпич. Об этом он рассказал в сообществе Reddit. В комментариях многие осудили его за такой шаг, назвав подонком.

У мужчины двое сыновей от предыдущего брака. Его дети восьми и девяти лет последнее время живут с ним и мачехой, без родной матери. Мужчина объяснил, что ребята очень ждали наступления Рождества в прошлом году. Под елкой было много подарков, из-за чего они постоянно пытались угадать, что же внутри.

Материалы по теме С барского плеча Зачем богачи и звезды засыпают пользователей сети рождественскими подарками

«Они просили нас разрешить посмотреть пару подарков чуть раньше праздника. И мы разрешили им открыть один, который предназначался для двоих», — рассказал он. По словам stark2, это была самая тяжелая коробка из всех, и дети обрадовались, что им разрешили открыть именно ее. «Они начали рвать упаковку, как пара дикарей. Я завернул все очень хорошо, чтобы ушло немало времени, прежде чем они доберутся до самой сути», — пояснил мужчина.

Отец подчеркнул, что когда последние слои бумаги были сорваны, дети обнаружили, что внутри был только кирпич. «Мне казалось это забавным. К сожалению, они выглядели расстроенными, были даже слезы. Так что мы решили разрешить им открыть еще один подарок, чтобы успокоить», — заметил юзер. Мужчина начал сомневаться, стоило ли так шутить над собственными детьми.

В комментариях большинство пользователей осудили его поступок. По их мнению, это было жестоко по отношению к сыновьям. coolmw93 отметил, что многие дети в таком возрасте «принимают подобное слишком близко к сердцу и всерьез начинают думать, что это все, что они получат». Юзер UpOnZeeTail также согласилась, что это неправильный шаг, однако вспомнила, как правильно можно преподнести и такой подарок: отец в шутку дарил ей больше 10 лет один и тот же кирпич, только каждый раз украшал его по-новому.

Ранее пользователи Reddit поделились идеями подарков, которые порекомендовали преподносить недругам или неприятным родственникам. Такие презенты они охарактеризовали как «пассивно-агрессивные».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!