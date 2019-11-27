Сын решил притвориться геем перед умирающим отцом и прослыл бездушным

Пользователь Reddit под ником Bigdfootball97 решил солгать своему неизлечимо больному отцу о своей ориентации прямо перед его смертью. Он спросил мнения других комментаторов о таком поступке. Многие посчитали его бездушным и жестоким.

Отец рассказчика болен фронтальной деменцией и боковым амиотрофическим склерозом. Врачи говорят, что он не проживет больше двух лет. Свободное время он проводит за просмотром сериалов и, по словам сына, часто отпускает гомофобные комментарии по поводу футболистов или героев сериалов.

«Я смотрел шоу с ним (из-за своей болезни он не может заниматься чем-то еще, поэтому так мы проводим свободное время). Действие происходит на небесах, и туда попадает гей. После того, как он сказал несколько слов, мой отец поинтересовался, не гей ли он, и после моего утвердительного ответа удивился, почему тот парень попал на небеса», — пишет автор треда.

Рассказчику надоели подобные высказывания. Он решил, что, когда его отец будет умирать, он скажет ему, что все это время был геем. По словам парня, ему 22 года, и у него никогда не было девушки, поэтому в эту выдумку можно будет легко поверить.

Комментаторы осудили подобное поведение молодого человека. Один из пользователей написал: «Ты ужасный человек, если эта история правдива. Ориентацию не используют для того, чтобы кого-то ранить. Это просто оболочка, которую ты надеваешь для того, чтобы кто-то почувствовал себя виноватым…. Поговори со своим отцом, ради Бога». «Он же ведь не гомофоб, он просто болен. Ты плохой человек», — согласился с ним другой комментатор.

Ранее пользователи пришли в восторг от истории американца, который перед смертью захотел выпить пива с сыновьями. Это послужило старту флешмоба: юзеры стали делиться историями о том, как они проводили время с близкими перед их кончиной.

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